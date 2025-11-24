Reprodução/Mulheres/TV Gazeta Ione Borges comandou o Mulheres

Uma das pioneiras da televisão brasileira e da apresentação de atrações femininas, Ione Borges faleceu aos 73 anos. Ela ficou marcada por sua passagem no Mulheres, da TV Gazeta, em parceria com Claudete Troiano.

A apresentadora Claudete foi quem confirmou o óbito da artista no Instagram.

"Juntas, na televisão, construímos uma história que atravessou gerações e marcou a vida de tantas pessoas. Dividimos risos, emoções, aprendizados e, acima de tudo, vivemos momentos de verdadeira felicidade", disse na legenda. "Hoje me despeço com o coração apertado, mas cheio de gratidão", disse.





"Obrigada, minha linda e eterna parceirinha. Você segue viva na minha memória, no meu carinho e na história da nossa comunicação", finalizou a profissional.

Conforme a TV Gazeta, ela teve uma insuficiência respiratória por volta das 05h da manhã. O velório ocorrerá no Funeral Velar Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, das 16h às 20h nesta segunda-feira.

Pioneirismo na televisão

Ione começou no mundo artístico cedo, aos 12 anos, participando de atrações infantis da TV Record. Depois, em 1969, virou garota-propaganda do Mappin, na qual ficou durante dez anos.

Antes de se tornar apresentadora, foi atriz, modelo e empresária no mundo da moda. A artista atuou em alguns filmes, além da primeira versão de Meu Pedacinho de Chão (1972), da TV Globo. Chegou a criar uma grife de roupas, mas desistiu do negócio quando assumiu a atração diária na TV Gazeta.

Ione comandou o Mulheres entre 1980 e 1999. Em sua trajetória, apresentou a atração ao lado de Claudete Troiano, com quem formou a dupla das "parceirinhas". Além disso, comandou o talk show que levava seu nome no horário noturno, além dos programas femininos "Pra Você" e "Manhã Gazeta". Vale ressaltar que, o Mulheres ainda continua sendo exibido nas tardes do canal.

A comunicadora foi precursora dos programas femininos na televisão. Pouco tempo depois, outros formatos surgiram em diferentes emissoras, como Note e Anote, inicialmente apresentado por Ana Maria Braga, depois por Cátia Fonseca e, por fim, por Claudete Troiano.

Em 2010, pediu demissão do canal da Avenida Paulista, frisando que gostaria de cuidar da saúde. A Gazeta não aceitou a demissão e a manteve empregada, mesmo sem aparecer em nenhum programa.

A profissional só voltou a aparecer em vídeo em 2014. Na época, cobriu as férias de Ronnie Von durante duas semanas no programa Todo Seu. Em 2020, participou da edição especial de 40 anos do Mulheres, ao lado de Claudete.