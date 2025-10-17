Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi recusa voltar à TV e diz não se encaixar mais nos telejornais

Rodrigo Bocardi explicou, pela primeira vez, o motivo da saída do Bom Dia SP, da TV Globo. O jornalista concedeu entrevista ao podcast Alpha Pod e contou que pediu para deixar o telejornal matinal por questões de saúde e desgaste com a rotina.

Durante o bate-papo com Celso Giunti, Bocardi afirmou que a decisão foi tomada há mais de dois anos. Ele disse que chegou a comunicar a direção da emissora sobre o desejo de mudar de área.

“ Há mais de 2 anos. E aí, isso aí, quem ouviu de mim e são pessoas que têm poder internamente lá dentro, vão reconhecer que eu falei que eu já não queria mais. Eu não queria mais fazer o que estava fazendo ”, afirmou.

O jornalista contou que o cansaço físico foi um dos principais motivos para deixar o programa.

“ Eu já não aguentava mais acordar às 4:30 da manhã de segunda a sexta. Eu já não aguentava mais ficar em pé, por mais que fosse prazeroso esse público, a galera adora, isso é demais. Mas tem o meu lado, tem a minha saúde, 3 horas em pé, sem possibilidade de ir ao banheiro, fazendo aquilo ali, sem perspectiva de mudança ”, desabafou.

Além da rotina pesada, Bocardi explicou que buscava novos desafios na carreira e estava atento às transformações do jornalismo.

“ Em termos de formato nada mais me atraía. Eu sempre fui preocupado com o formato. Eu tô vendo a comunicação se transformar, eu tô vendo a força do digital nascer, eu tô vendo onde que as pessoas, da maneira como as pessoas estão se informando ”, afirmou.

O apresentador comentou que a relação das novas gerações com a televisão influenciou sua decisão.

“ Eu tô vendo que meus filhos não ligam televisão, tô vendo que meus filhos não assistem nem o pai. É cego, é cego para saber onde isso vai parar. Cara, é lógico que eu não quero isso para mim. Eu tô enxergando a ladeira aqui na frente, eu vou sair fora desse barco ”, declarou.

Rodrigo disse ainda que procurava uma função com mais perspectiva de futuro. “ Deixa eu trabalhar numa coisa que pode ser que tenha uma perspectiva melhor de futuro ”, concluiu.