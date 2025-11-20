Instagram Ex-BBB Raquele reage a ataques por vender doces

Ex-BBB Raquele Cardozo reage a críticas por vender doces e afirma que busca sustento com honestidade nesta quinta-feira (20), após ataques nas redes sociais. O desabafo foi divulgado no Instagram, onde a ex-sister publicou comentários ofensivos de internautas. As reações surgiram após ela retomar a venda de doces, atividade que exercia antes do BBB 24. Entre as críticas, estavam frases como “se não tivesse sido planta no jogo, poderia ter mudado de vida” e “voltou para a vida simples”.

A confeiteira rebateu as mensagens em tom firme. “Se você comenta esse tipo de coisa ou pensa igual, você é burro”, afirmou. Ela afirma que não abandonou outras áreas em que atua e segue investindo na própria formação artística.

“Eu vou continuar cantando, aperfeiçoando mais a minha voz, fazendo publicidade, mas também sou empreendedora. Voltei a fazer o que eu já fazia, sou dona da minha própria marca e isso é para quem tem coragem”, disse.

Raquele lembrou que internautas criticam quem aposta em jogos de sorte e também atacam quem trabalha de forma independente. Para ela, o foco dos ataques recai especialmente sobre pessoas que crescem por esforço.

“Qual o problema, eu colocar o link do meu delivery para vender doces ou você ver gente como eu vencendo? Sou mulher preta, do interior, que nunca aceitei o lugar que tentaram me dar. Fui a primeira do meu chão do interior a pisar em um reality nacional, empreendo, tento dar certo na música, erro, acerto... Sou uma mulher preta tentando ganhar a vida”, afirmou.

A ex-BBB disse que a venda de doces vai além de uma simples atividade comercial. Segundo ela, trata-se de expressão artística, sustento e dedicação diária. “Não é só um docinho e bolinho. É trabalho, é arte, sustento, amor e muita dedicação”, declarou.

Raquele encerrou o vídeo criticando o comportamento agressivo nas redes sociais. Para ela, muitos ataques refletem frustrações externas. “A internet está cheio de gente frustrada, que não deu certo na vida e fica destilando ódio para isso. São pessoas amargas que têm que pedir docinho da Raquele para ver se melhora a vida ruim”, finalizou.