Reprodução/LeoDias TV Cariúcha admite grande vergonha em A Fazenda

Cariúcha admitiu ter sentido vergonha de sua passagem pelo reality A Fazenda, da Record. A apresentadora relatou que evita até rever cenas da edição em que participou. "Foi uma experiência péssima, né? Horrível! Não gosto nem de ver, acredita?", frisou.

A declaração foi dada durante um bate-papo com o jornalista Flávio Ricco. "Olha só! A Fazenda... Me conta dessa experiência", pediu o profissional.

"Péssima, né? Horrível! Eu não gosto nem de ver. Acredita que nem vejo os vídeos? Eu fui péssima, não fui bacana, fui pesada, surtei lá", disse a famosa. "Eu sou muito verdadeira, você sabe que eu não minto. Achei que, se eu montasse um personagem de brigona... Eu falei: 'Cara, vou na polêmica porque vai render'. Eu não fui eu mesma, brincalhona. Todo mundo que entra no reality, a maioria já entra com um personagem. Eu achei que ia ganhar. Me lasquei. Tenho uma vergonha de ver esses vídeos", disse a famosa.

Apesar disso, após o fim da atração, a famosa afirmou que preferiu deixar todas as polêmicas do confinamento para trás.

"Eu perdoei quem eu tive embate. Não digo que são amigos, porque amigo é muita coisa, mas são colegas por quem tenho amor e carinho. Amiga mesmo é a Kamila Simioni, essa ficou. Ela vai na minha casa, a gente se fala no WhatsApp", finalizou.





Eliminação no reality

Cariúcha participou de A Fazenda em 2023, sendo eliminada na terceira roça da temporada. Na época, ela disputou a permanência com Márcia Fu e Shayan Haghbin. Sem uma votação expressiva, deixou o programa com apenas 9,74% de aprovação do público, ganhando o título de "barraqueira".

Apesar disso, conseguiu reverter a má imagem e se livrar do cancelamento, sendo posteriormente contratada pelo SBT para integrar o elenco do Fofocalizando.