Reprodução/ SBT/ Instagram @rinaldi.faria Danilo Gentili e Rinaldi Faria

A demissão de Rinaldi Faria gerou reações adversas não apenas entre os internautas, mas também no próprio SBT. Apresentador do "The Noite", Danilo Gentili surpreendeu o público ao ironizar a saída do executivo da emissora.



Por meio do X, antigo Twitter, ele fez uma declaração sobre Rinaldi e ainda citou os palhaços Patati e Patatá, criados por Faria. "Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá", escreveu ele para os mais de 15 milhões de seguidores que o acompanham na rede de Elon Musk.





Demissão

Em nota enviada ao iG Gente, o SBT anunciou a saída de Rinaldi Faria sem detalhar os motivos. Nos bastidores, especulações são de que o desligamento de Rinaldi Faria ocorreu por conflitos com outros contratados do SBT, como o apresentador Ratinho, que comanda um dos programas de maior audiência na emissora.

"O SBT e o empresário Rinaldi Faria comunicam, em comum acordo, o encerramento do contrato de prestação de serviços de consultoria. Rinaldi Faria integrou a emissora há um ano como consultor e, desde julho, acumulava interinamente as responsabilidades da Superintendência Artística e de Programação", começa a nota.

Em seguida, a empresa agradeceu o profissional pelos serviços prestados no período em que atuou ao lado de outros funcionários. "Ele desempenhou um papel estratégico na coordenação e no desenvolvimento de conteúdo dos programas", ressalta.

"O SBT agradece a parceria, a dedicação e as contribuições de Rinaldi Faria e deseja sucesso nos seus próximos desafios profissionais e de seus próprios negócios", enfatiza.

Por fim, a emissora detalhou os próximos passos, a cargo de Daniela Beyruti. "A reestruturação da área será conduzida diretamente pela Presidência do SBT, que reforça seu compromisso em manter o avanço na jornada de transformação e inovação da emissora", finaliza.