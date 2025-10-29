Reprodução/Internet Record Rio alcançou 10,8 pontos na média dia nesta terça-feira

A Record Rio registrou audiência histórica nesta terça-feira (28), durante a cobertura ao vivo da megaoperação policial contra o crime organizado. Com mais de 10 horas de jornalismo na programação local, a emissora conquistou sua melhor marca em quase 15 anos: foram 10,8 pontos de média na faixa das 7h à meia-noite, com pico de 18,4.

No total, a Record liderou por 133 minutos ao longo do dia. Entre 15h31 e 16h30, a cobertura seguiu com um plantão jornalístico ao vivo. No horário, a Record Rio manteve o segundo lugar isolado com 17 pontos de média e pico de 18. O SBT ficou com a terceira colocação com 1,5 ponto. A transmissão foi dedicada exclusivamente à operação policial no Estado.

Feito histórico para o Balanço Geral

O Balanço Geral RJ, comandado por Tino Júnior, teve um desempenho expressivo na Record Rio. O programa ficou 89 minutos na liderança e fechou com 14,8 pontos de média, pico de 18,4 e 29,3% de participação. Exibido das 11h30 às 15h27, o telejornal garantiu o segundo lugar isolado em sua faixa. O SBT, em terceiro lugar, anotou 2,7 pontos no mesmo período.

Cidade Alerta alcançou maior audiência

Na sequência, o Cidade Alerta RJ foi ao ar em edição local e atingiu a maior audiência de sua história no Rio de Janeiro. Exibido das 18h às 19h55, o jornalístico marcou 15,8 pontos de média e pico de 18,3. A participação foi de 21,4%. O SBT, mais uma vez na terceira posição, marcou apenas 2,5 pontos. Os números representaram mais de seis vezes a audiência da concorrência.

