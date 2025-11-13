Reprodução/Internet Rita Batista deixa o É de Casa e vai estrear em novela da Globo

O É de Casa, programa matinal exibido nas manhãs de sábado da Globo, passará por mudanças significativas até o fim de 2025. Após três anos integrando a equipe da atração, Rita Batista deixará o matinal para estrear na novela das seis, A Nobreza do Amor, escrita por Elisio Lopes Jr., Julio Fischer e Duca Rachid.

A movimentação faz parte de ajustes estruturais promovidos pela. O Bem Estar, quadro de saúde tradicional da grade, passará a ser comandado por Maria Beltrão dentro do próprio É de Casa. Thelma Assis assumirá a versão do quadro exibida nos dias úteis, no Encontro com Patrícia Poeta.

A Nobreza do Amor



Além das mudanças nos quadros, Michelle Loreto deixa a apresentação do Bem Estar e se junta ao núcleo de reportagem de variedades. Valéria Almeida continuará à frente do Paulistar, programa dedicado à capital e à região metropolitana de São Paulo, e também fará reportagens para os programas da Super Manhã da emissora.

A Nobreza do Amor substituirá Êta Mundo Melhor! e terá como protagonista a atriz Duda Santos, que interpretará uma princesa africana de um reino fictício que se muda com a mãe para o Brasil, onde se apaixona por um trabalhador rural. A produção terá um elenco com cerca de 50 atores, grande parte deles nordestinos. As gravações terão início pelo Rio Grande do Norte, e o enredo começará com cenas ambientadas na África, antes de se transferir para o Nordeste brasileiro.