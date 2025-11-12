Reprodução/TV Globo Walcyr Carrasco terá nova novela na Globo

No ar atualmente na novela Êta Mundo Bom!, Sergio Guizé e Elizabeth Savala poderão contracenar juntos novamente em mais uma produção de Walcyr Carrasco. O autor está cotando os atores para o elenco de Quem Ama Cuida, próximo folhetim das nove da Globo.

De acordo com a jornalista Ana Luiza Santiago, Guizé foi convidado para o papel de protagonista da trama. Outro nome bastante presente nas novelas de Walcyr, Elizabeth Savala também deverá integrar o elenco.

Embora ainda não haja uma confirmação oficial, a atriz estaria cotada para um papel de destaque no folhetim. Atualmente, ela interpreta a divertida Cunegundes em Êta Mundo Bom!, personagem que conquistou o público com seu humor excêntrico.





O projeto das 21h da Globo marcará mais uma parceria entre Walcyr Carrasco e Amora Mautner, responsável por tramas como A Dona do Pedaço (2019) e Verdades Secretas 2 (2021).

Reprodução/TV Globo Sergio Guizé e Elizabeth Savalla atualmente em Êta Mundo Melhor





A nova novela representará mais uma colaboração entre Savala e Carrasco. A atriz já participou de sucessos do autor, como Chocolate com Pimenta (2003), Caras & Bocas (2009) e Amor à Vida (2013).

Quem Ama Cuida contará com Letícia Colin como a protagonista. Ela viverá Adriana, uma mulher injustamente condenada pelo assassinato de Rogério Brandão, um milionário para quem trabalhava. Após sair da prisão, Adriana decidirá se vingar de todos que arruinaram sua vida.

Isabel Teixeira será a grande vilã da história, enquanto a direção-geral ficará a cargo de Caetano Caruso. O elenco também contará com Fabio Rodrigo, Natália Ribas e Matheus Senra, sob o comando artístico de Amora Mautner.