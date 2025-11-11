Reprodução/Internet Leyla: Sombras do Passado, versão turca de Avenida Brasil, estreia no Globoplay em 24 de novembro

A versão turca de Avenida Brasil (2012), batizada como Leyla: Sombras do Passado, já tem data oficial de estreia no Brasil. O Globoplay anunciou que a novela estará disponível a partir de 24 de novembro com capítulos dublados e lançamentos semanais. Já no Globoplay Novelas (antigo Viva), a exibição começa em 15 de dezembro, de segunda a sábado às 20h55, com reapresentações às 10h25.

Inspirada na trama de João Emanuel Carneiro, o folhetim conta com 127 capítulos e segue a jornada de vingança de Leyla (Cemre Baysel), equivalente à personagem Nina (Débora Falabella), contra Nur (Gonca Vuslateri), que assume o papel da vilã Carminha (Adriana Esteves), após ser abandonada ainda criança em um depósito de lixo. A história é ambientada na Turquia, com elementos culturais locais adaptando a narrativa original.

Adaptação

O elenco da novela inspirada emconta ainda com Alperen Duymaz como Jorginho, Halil Íbrahim Ceyhan como Jorge Tufão, Yiğit Kirazcı como Max, Cengiz Bozkurt como Leleco, Meltem Baytok como Muricy, Zeyno Eracar como Lucinda, Gamze Karaduman como Ivana, Dilara Aksüyek como Monalisa e Mustafa Avkiran como Nilo.

A produção foi anunciada em novembro de 2023 durante o MipCom, evento de conteúdo multimídia realizado anualmente na França. Desde então, a adaptação tem gerado expectativa entre os fãs da novela original. O trailer, com cenas icônicas como o abandono de Leyla em um lixão e o atropelamento de Genésio, já circula nas redes sociais.