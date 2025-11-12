Reprodução/TV Globo Eliana estreará novo programa na Globo

A apresentadora Eliana, contratada há mais de um ano pela TV Globo, já tem uma data definida para a estreia de sua próxima atração. A eterna musa dos "dedinhos" entra no ar no dia 15 de março, às 14h45, com um programa que terá uma hora de duração.

A informação é do jornalista Flávio Ricco, sogro da comunicadora. O programa, intitulado Em Família com Eliana, irá ao ar antes do futebol. Nessa época, o Campeonato Brasileiro já estará em andamento.

A nova atração promete celebrar a cultura brasileira por meio de diferentes ritmos musicais, além de resgatar a tradição de reunir toda a família em frente à televisão aos domingos.





Detalhes do programa

O dominical também deve visitar artistas e famílias com forte tradição musical, apresentando histórias inspiradoras e curiosidades sobre suas trajetórias. No estúdio, a loira irá receber um membro de cada família, que atuará como jurado convidado da semana em uma competição realizada no palco.

Em Família com Eliana é um projeto versátil. Além da exibição na televisão aberta, contará com um spin-off semanal no GNT, além de entrevistas e histórias inéditas. Todo o conteúdo também ficará disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Concorrência aos domingos

Com o novo programa, Eliana enfrentará diretamente a faixa de maior audiência do SBT, o Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli. Nesse horário, são exibidos quadros populares como o Passa ou Repassa e a gincana final, que costumam incomodar a Globo nos números de audiência.