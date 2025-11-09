Reprodução/TV Record Cléber Machado comete gafe na Record

Cleber Machado foi demitido da TV Globo em março de 2023. O apresentador, que passou pela Record, Prime Video e SBT antes de retornar à Record, parece ainda não ter superado a "Vênus Platinada". Neste sábado (8), durante a transmissão ao vivo do Campeonato Brasileiro, o narrador se confundiu e mencionou sua antiga emissora.

No início do segundo tempo entre Internacional e Bahia, o jornalista acabou se atrapalhando e disse: "Bola em jogo para você ligado na Globo".

A gafe de Cleber Machado rapidamente viralizou na internet, e os telespectadores se divertiram com a situação.

"Cleber Machado está há tempos na Record e ainda comete o erro de falar o nome da emissora errada", comentou um internauta. "Tá acontecendo tanta coisa nesses jogos que até agora não consegui nem comentar o que alguns disseram: que o Cleber Machado deixou escapar um ‘bola em jogo para você ligado na Globo’ em plena Record, no início do segundo tempo de Inter x Bahia", escreveu outro.





Carreira

Cleber Machado é um dos mais renomados narradores do Brasil. Nascido em 25 de dezembro de 1960, em São Paulo, o jornalista esportivo começou sua carreira no final dos anos 1970, com passagens pelas Rádios Bandeirantes e Tupi, passou pela Gazeta e se firmou na TV Globo.

Começou como repórter na Globo, mas depois se firmou como apresentador e um dos principais narradores da emissora. E participou da transmissão de alguns eventos mais importantes do mundo, como Copas do Mundo e Olimpíadas e o Carnaval.

Em março de 2023, foi demitido da Globo após 35 anos no canal. Na semana seguinte, foi contratado pela Record para narrar dois jogos na final do Paulistão e logo depois assinou com o SBT. Com a compra do Brasileirão, o profissional migrou para a emissora de Edir Macedo.