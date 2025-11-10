Reprodução/ Instagram @ticipinheiro Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro, de 49 anos, surpreendeu os fãs ao abrir um álbum de fotos no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 9,9 milhões de seguidores. Na ocasião, a apresentadora da Record TV estava curtindo o dia ensolarado.

Reprodução/ Instagram @ticipinheiro Ticiane Pinheiro de biquíni





Para renovar o bronzeado e se refrescar, a esposa de César Tralli aproveitou para usar um biquíni vermelho. A famosa está em Miami, nos Estados Unidos, hospedada no Acqualina Resort. Segundo o e-commerce da empresa, as diárias vão de R$ 5 mil até R$ 11,5 mil.





O marido da loira não a acompanhou na expedição internacional. Isso porque não teve férias, já que assumiu a bancada do "Jornal Nacional", substituindo William Bonner, que passará a apresentar o "Globo Repórter" nos próximos meses.

Ponte aérea?

Ao que tudo indica, Tralli e Pinheiro vão precisar se dividir entre São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto César precisa ficar no Rio, Tici tem compromissos empregatícios com a Record, emissora com a qual renovou contrato até 2028.

Desde que a contratação de Tralli para o "Jornal Nacional" foi divulgada, especulações de que Pinheiro seria contratada pela Globo ganharam forças nos bastidores, principalmente pelo apelo comercial dela. Contudo, ela continuará no canal de Edir Macedo.

Saiba mais

Graduada em jornalismo, Ticiane Pinheiro também já foi modelo e atriz. "TV Criança", "Caça-Talentos", "Simple Life", "Top Model, o Reality", "Programa da Tarde" foram algumas das atrações televisivas das quais participou.

Atualmente, comanda o "Hoje em Dia" ao lado de Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves. Tici e Tralli se casaram em 2017 e são pais de Manuella. A loira também é mãe de Rafaella, fruto da antiga relação com o apresentador Roberto Justus.