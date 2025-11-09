Ronaldo Fenômeno ganha emprego no SBT Reprodução/SBT

Convidado especial de Galvão Bueno para o encerramento do Teleton 2025, Ronaldo Fenômeno participou da maratona beneficente e acabou saindo do evento com um novo emprego no SBT. Em determinado momento, o ex-jogador comentou que gostaria de uma oportunidade para comentar a Copa do Mundo de 2026. Daniela Beyruti, presidente da emissora, não perdeu tempo e respondeu: "Está contratado! Bem-vindo ao SBT".

O episódio aconteceu na madrugada de sábado (8) para domingo (9). Galvão e Ronaldo foram os grandes destaques da reta final do programa, momento em que as empresas costumam realizar as doações mais expressivas para atingir a meta do Teleton.

Aproveitando a presença do craque, o SBT improvisou uma edição especial do "Gol Show", quadro apresentado por Ratinho, que já havia ido ao ar no mesmo dia. Tanto Ronaldo quanto Alexandre Pato acertaram a área mais valiosa do jogo.





Pato, emocionado, decidiu retribuir o carinho que recebeu ao longo da carreira e anunciou uma doação de R$ 1 milhão, feita em nome dele e de sua esposa, Rebeca Abravanel.

Em seguida, Ronaldo brincou dizendo que estava sem emprego e que gostaria de trabalhar no canal:

"Eu queria comentar no SBT", disparou.

"É sério isso? Você quer ser comentarista aqui no SBT?", perguntou Patricia Abravanel.

"Ele vai receber uma proposta ao vivo", anunciou Galvão. Celso Portiolli foi até Daniela Beyruti, que estava na plateia, e ela logo oficializou o convite:

"Ronaldo! Tá contratado! Bem-vindo ao SBT, Ronaldo!", declarou a filha de Silvio Santos (1930-2024).

Surpresa com a cena, Patricia reagiu: "É sério isso?". Ronaldo respondeu com emoção: "Vocês são uma família para mim, são todos amigos de muito tempo. É sempre uma honra estar aqui no SBT", disse.

Animado com o clima, Galvão ainda revelou que gostaria de ter Patricia e Rebeca como convidadas especiais no projeto que vai comandar e ambas aceitaram na hora.