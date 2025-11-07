Prime Video Letícia Rodrigues reage a críticas por Sandrão em Tremembé

A atriz Letícia Rodrigues, de 35 anos, desabafou nesta sexta-feira (7) sobre as críticas que vem recebendo por interpretar Sandrão na série "Tremembé", do Prime Video. Nas redes sociais, ela afirmou estar abalada com os comentários negativos sobre sua aparência e atuação.

Em publicação no X (antigo Twitter), Letícia expressou tristeza diante das reações do público e pediu mais empatia.

“Ninguém está satisfeito. Ou eu sou muito 'magra' para o personagem, ou minha voz não combina com personagem, ou sou caricata e honestamente acho que as pessoas têm que ser um pouco mais cuidadosas para falar dos outros. Gente, eu fico TRISTE, ok? Tô muito feliz, mas isso é muito chato”, escreveu.

A artista também compartilhou bastidores da preparação para o papel. Para viver Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão, Letícia raspou e descoloriu o cabelo, abriu mão de maquiagem e passou a exibir cicatrizes e tatuagens falsas no corpo. A transformação foi considerada uma das mais intensas da série.

Na trama, Sandrão é uma detenta condenada a 27 anos de prisão por sequestro e assassinato. A personagem se destaca pelos relacionamentos com outras presas conhecidas, como Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia, e Suzane von Richthofen, vivida por Marina Ruy Barbosa.