Reproduçao TV Globo Manuela Dias no "Fantástico"

A TV Globo se pronunciou por meio de nota na última quarta-feira (5), após vir à tona uma denúncia feita por Taís Araujo ao setor de compliance do canal em relação à autora Manuela Dias. A atriz teria procurado a roteirista para questionar os rumos de sua personagem, Raquel, e o suposto esquecimento da trama Vale Tudo.

No entanto, a emissora carioca reiterou seu compromisso com a dramaturgia e afirmou estar orgulhosa da produção, sem confirmar a denúncia da artista.

"A Globo tem muito orgulho do remake de Vale Tudo, exibido recentemente. A novela já entrou para a história da dramaturgia brasileira e é um exemplo bem-sucedido de atualização de uma grande obra do passado. Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade", disse a nota.





Entenda o que aconteceu

A artista procurou o setor responsável do canal após um desentendimento com Manuela Dias. Segundo informações, Taís teria demonstrado incômodo com a forma como Raquel foi construída. Em sua visão, a personagem acabou sendo retratada como uma mulher sofredora e dependente, perdendo o protagonismo que marcou a versão original, interpretada por Regina Duarte em 1988.

Ela relatou que sua intenção era provocar uma discussão sobre representatividade na Globo e sobre os estereótipos raciais ainda presentes na teledramaturgia, e não apenas levantar um conflito pessoal com a autora.

A conversa entre elas aconteceu em agosto, quando a atriz expôs sua insatisfação com os rumos da personagem e revelou ter sido cobrada por integrantes do movimento negro do qual faz parte. Militantes teriam se mostrado decepcionados com a forma como Raquel estava sendo retratada na trama, segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer.

A autora do remake, no entanto, discordou das críticas, e a reunião terminou em discussão. Poucos dias depois, Taís formalizou a queixa no setor de compliance da TV Globo, fomentando um debate interno sobre como as tramas da emissora têm retratado pessoas negras, especialmente as protagonistas.

A denúncia feita por Taís, no entanto, não teve caráter pessoal. A iniciativa buscava promover um diálogo sobre diversidade e representatividade na dramaturgia da emissora dos Marinho.