Reprodução/Internet Sidney Garambone foi demitido pela Globo após 25 anos de casa

A Globo desligou na segunda-feira (3) um de seus nomes mais tradicionais no jornalismo esportivo. O jornalista Sidney Garambone, que estava na emissora desde 2000, foi demitido após mais de duas décadas de serviços prestados.

“Terminou um ciclo vitorioso”, declarou, sem entrar em detalhes sobre os motivos da decisão tomada pela cúpula da emissora. O executivo iniciou sua trajetória na Globo como chefe de reportagem da editoria de Esportes, em uma época em que o setor ainda era subordinado ao Jornalismo.

Logo se destacou por trazer uma linguagem mais leve e informal ao Globo Esporte, rompendo com o tom engessado das coberturas esportivas tradicionais. Entre 2000 e 2010, foi diretor do Esporte Espetacular, contribuindo para a consolidação do programa como uma das principais vitrines esportivas da televisão brasileira.

Carreira de sucesso

Sidney Garambone também participou das maiores coberturas internacionais da emissora. Estreou na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato. Esteve presente nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, entre outras grandes competições.