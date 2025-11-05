Reprodução/Divulgação/Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos/@fabioassuncao Acir Filló queria Fábio Assunção em série para retratá-lo

Condenado a quase 20 anos por corrupção, o político e jornalista Acir Filló, de 52 anos, narrou em um livro os bastidores da convivência com criminosos famosos na Penitenciária de Tremembé. Sua obra voltou aos holofotes e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais depois que Filló ganhou destaque na produção "Tremembé, a prisão dos famosos" (Prime Video).

Ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Filló passou dois anos e quatro meses no presídio. No livro, ele conta como conquistou a confiança de detentos célebres, revelou informações inéditas e testemunhou de perto as dinâmicas de poder entre figuras notórias do noticiário policial.

A experiência resultou no livro "Diário de Tremembé", no qual descreve códigos de convivência, rotinas, disputas por espaço e o pacto entre o Estado e presos famosos para manter a ordem. Entre os célebres do crime mencionados estão Roger Abdelmassih, Daniel, Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves.





A obra chegou a ser censurada pela Justiça paulista em 2019, e sua publicação levou à transferência de Filló para o CDP de Pinheiros.

Segundo ele, a punição ocorreu devido às revelações sobre o cotidiano prisional e às denúncias de manobras usadas por detentos famosos para obter privilégios. A Justiça, por sua vez, alegou que o político não tinha autorização para escrever o livro dentro da prisão.

Entre as revelações, o jornalista afirma que o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 pacientes, teria forjado laudos médicos para simular doenças graves e conseguir prisão domiciliar.

De acordo com o ex-prefeito, essa fraude chegou ao conhecimento das autoridades por meio das informações presentes em sua obra. Após tomar ciência do conteúdo, a Justiça revogou o benefício, determinou o retorno de Abdelmassih ao presídio e ordenou o recolhimento do livro das prateleiras.

O ex-prefeito foi condenado a quase 20 anos de prisão por corrupção e fraudes durante sua gestão em Ferraz de Vasconcelos. Posteriormente, a pena foi reduzida para sete anos. Atualmente cumprindo pena em regime aberto, ele nega todas as acusações e afirma ter sido vítima de perseguição política. Hoje, realiza palestras nas quais relata sua trajetória como detento.

Reclamação

Em entrevista ao jornal O Globo na última terça-feira (4), o ex-prefeito comentou sobre a série que tem feito sucesso. Ele contou que "maratonou" a atração e ficou emocionado ao rever seu passado na TV, mas reclamou da escolha do ator que o interpreta.

"Maratonei em um dia. Me emocionei ao ver o meu passado retratado na tela. O ator que me interpreta [Marcos de Andrade] é muito talentoso. Mas ele é feio e eu sou um homem bonito. Queria que chamassem o Fábio Assunção, que é galã e tem a minha idade", disse Acir Filló.

Sobre a fidelidade dos fatos da série, o jornalista garantiu:

"Condiz em 50%. Até porque a série não mostra tudo o que vivi e testemunhei lá em Tremembé. Criei estratégias, treinei presos famosos para audiências com a Justiça, ensaiei respostas para eles darem nos exames criminológicos e em entrevistas para a TV. Fiz um verdadeiro 'media training' com os presos famosos", afirmou.