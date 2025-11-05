Band Leo Salles ou Ramiro Bertassin

Os finalistas da segunda temporada de MasterChef Confeitaria foram definidos na madrugada desta quarta-feira (5). Léo e Ramiro conquistaram as duas vagas para a grande final do programa exibido pela Band. Já Luiza Vilhena e Ítalo Andrade, que vinham se destacando na competição, foram eliminados.





Na primeira prova da semifinal, os confeiteiros precisaram criar sobremesas inspiradas nos planetas. O desafio exigiu criatividade, sabor e técnica. Léo apresentou o melhor desempenho da rodada e garantiu a primeira vaga na decisão.

Na segunda parte do episódio, os três participantes restantes receberam uma aula especial de Diego Lozano. O chef demonstrou a produção de um boneco natalino de chocolate recheado com entremet, receita que exigia alto nível técnico e precisão nos detalhes.

Ramiro se destacou na execução da sobremesa e conquistou a segunda vaga na final, deixando Luiza e Ítalo fora da disputa.

A final de MasterChef Confeitaria será exibida na próxima terça-feira (11). O campeão levará o troféu, cursos de aperfeiçoamento e prêmios oferecidos pelos patrocinadores do programa.