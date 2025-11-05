Reprodução/ YouTube Universal Pictures Ariana Grande como Glinda em "Wicked"

Após ser rechaçada pelo público que a aguardava na estreia da sequência do musical "Wicked", Ariana Grande gravou um vídeo se desculpando pela ausência. A retratação foi exibida na terça-feira (4), durante a première do filme, em São Paulo.

"Minha equipe e eu tentamos tudo que era humanamente possível para resolver isso e me fazer chegar até vocês. Meu voo original foi atrasado 16 horas e depois tivemos que sair do avião", começou a intérprete de Glinda no longa-metragem.





"Quando começamos a ver outros voos, tentei até entrar no voo do Johnny (Bailey, ator que interpreta Fiyero na obra), não havia assentos disponíveis", prosseguiu ela.

Em seguida, ela disse que os fãs do Brasil eram muito queridos por ela e disse que tentaria recompensá-los de alguma forma. Mais uma vez, ela se desculpou e frisou que até tentou fretar um voo particular, mas a autorização não sairia no tempo necessário para que ela chegasse ao evento de lançamento.

"É importante para mim contar o quanto nós realmente tentamos e o quanto os fãs brasileiros são importantes para mim e para toda a família 'Wicked'. A gente valoriza muito o amor de vocês. Temos sorte em ter vocês e poder começar essa turnê em São Paulo", pontuou.

"Só queria dizer isso, expressar minha gratidão, pedir as mais sinceras desculpas por não estar aí agora. Estou arrasada, mas vou compensar vocês", prometeu a cantora e compositora, conhecida pela trajetória na Nickelodeon.

ariana grande left a message for brazilian fans ahead of the “wicked: for good” premiere pic.twitter.com/0hXjMyOHbo — allegra☀️ (@theegrandeheels) November 4, 2025





Mais famosos

Larissa Manoela, Jeniffer Nascimento, Myra Ruiz e Fabi Bang foram algumas das famosas que marcaram presença na première, que ocorreu em São Paulo. Outros membros do elenco do filme, como Cynthia Erivo e Jonathan Bailey, também vieram ao Brasil para o lançamento.