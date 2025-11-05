Reprodução/redes sociais Sabina Simonato passa por desafio ao vivo

Sabina Simonato não conseguiu esconder sua reação diante das falas controversas de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre os técnicos estrangeiros, no "Bom Dia São Paulo". Durante o 2º Fórum Brasileiro de Treinadores, ambos criticaram a presença de profissionais de fora comandando os times do país, o que gerou desconforto não apenas no italiano Carlo Ancelotti, mas também na apresentadora da Globo.

Ao exibir o vídeo, Alessandro Jodar explicou o que aconteceu no momento polêmico.

"Ao lado de Ancelotti, Leão e Oswaldo criticam a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. Então, Sabina, ficou chato. A cena é constrangedora. Imagina: o italiano ali do lado, e olha o que eles me falam", disse o jornalista.

Leão disparou uma opinião considerada xenofóbica.

"Eu sempre disse que não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado: nós. Nós, treinadores, somos os culpados pela invasão de outros profissionais", afirmou.





Oswaldo de Oliveira também comentou a fala do colega e soltou uma ironia.

"Tomara que nós voltemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando, é claro, o Ancelotti for embora depois de ser campeão no ano que vem, que volte um brasileiro para a Seleção", disse, arrancando risadas dos presentes.

As declarações causaram mal-estar na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o que deixou os jornalistas da Globo incomodados.

"Que vergonha, eu fico constrangida aqui do outro lado da bancada. É coisa que não se fala. Ele está visivelmente constrangido", comentou Sabina, referindo-se à postura de Ancelotti.

A apresentadora chegou a questionar se os técnicos haviam pedido desculpas, mas Jodar esclareceu que "ficou por isso mesmo". Indignada, Sabina reforçou o desconforto. "Ai, que vergonha!", disparou.

Alessandro concordou e endossou as críticas da colega. "Comentários xenofóbicos... O mínimo ali era manter a cordialidade", disse.

O comentarista também destacou a ironia da situação, lembrando que muitos técnicos brasileiros já tiveram oportunidades no exterior.

"O próprio [Vanderlei] Luxemburgo foi técnico do Real Madrid, o Felipão [Luiz Felipe Scolari] passou pela Seleção Portuguesa e pelo Chelsea, e o próprio Leão já trabalhou no Japão. O mundo é globalizado", ressaltou.

Jodar encerrou dizendo que, embora cada um tenha direito à sua opinião, é necessário manter o respeito. "Faltou respeito. Eles foram mal-educados. Vai subindo o sangue de vergonha, vergonha alheia", completou Sabina.