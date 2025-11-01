Reprodução/ YouTube TV Brasil/ TV Globo Denise Del Vecchio; atriz em "Força de um Desejo"

Conhecida pelos papéis marcantes que defendeu na teledramaturgia nacional, Denise Del Vecchio surpreendeu os espectadores ao expor os bastidores de "Força de um Desejo", melodrama exibido pela Rede Globo entre os anos de 1999 e 2000.



Durante participação no "Sem Censura", comandado por Cissa Guimarães na TV Brasil, a intérprete contou que passou a novela inteira sem saber algo bombástico: Bárbara, personagem assumida por ela, era a grande assassina da narrativa.





"Para você ver a genialidade de Gilberto Braga. Muita gente precisa aprender", começou. "Ninguém sabia que eu era a assassina. Ela era uma alpinista social. Vai morrendo um monte de gente na história. Começa morrendo a Sônia Braga e no final morre o Barão”, explicou.

"Tive que decorar a cena de um dia para o outro. Gravei uma cena final da minha personagem, bonitinha, comportada, tristinha porque o meu marido tinha ido embora. Foi quando o Marcos Paulo me disse: ‘Você que é a assassina. Todo mundo terminou de gravar hoje, amanhã nós vamos gravar a cena’.", relembrou.

Gilberto Braga, o autor deste título, ficou conhecido por esconder os desfechos das obras que escrevia. Na icônica "Vale Tudo", exibida entre os anos de 1988 e 1989, ele escondeu até o último capítulo a identidade de quem matou Odete Roitman (Beatriz Segall).

Vista em reprise

Denise Del Vecchio está sendo vista pelo público no remake de "A Viagem", de Ivani Ribeiro. Na trama espírita, ela dá vida à governanta Gloria, responsável pela criação dos filhos de Otávio Jordão (Antônio Fagundes) após a morte dele.

Esta obra terminará na sexta-feira (31). A substituta do "Vale a Pena Ver de Novo" é "Rainha da Sucata". O elenco da próxima reprise traz nomes como Regina Duarte, Renata Sorrah, Tony Ramos, Nicette Bruno, Claudia Raia, Claudia Ohana, entre outros.