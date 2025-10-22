Reprodução/Internet Rainha da Sucata estreia em 3 de novembro no Vale a Pena Ver de Novo

A Globo definiu a próxima reprise da faixa vespertina Vale a Pena Ver de Novo. A partir de 3 de novembro, a emissora exibirá Rainha da Sucata, novela escrita por Silvio de Abreu e exibida originalmente em 1990. A trama substituirá A Viagem e promete reviver um dos períodos mais marcantes da teledramaturgia nacional, com personagens que simbolizam o embate entre novas e antigas elites.

Ambientada em São Paulo, a novela é protagonizada por Regina Duarte no papel de Maria do Carmo Pereira, uma empresária que enriqueceu com o ferro-velho do pai e tenta conquistar espaço na alta sociedade paulistana. Do outro lado da trama está Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes, uma socialite em decadência que representa a resistência da elite tradicional à ascensão dos novos-ricos.

No clássico da, Maria do Carmo compra um prédio na Avenida Paulista, onde monta uma concessionária e uma casa de shows. Mesmo com a ascensão financeira, mantém hábitos simples e segue morando com os pais na zona norte. Ao reencontrar Edu, um ex-colega de colégio que a humilhou no passado e agora está falido, Maria propõe um casamento de conveniência como estratégia para entrar na elite paulistana.

Trama de Silvio de Abreu

O plano leva Maria a viver com a família Albuquerque Figueroa, no bairro dos Jardins, onde enfrenta a oposição direta de Laurinha. A trama ganha força no embate entre as duas protagonistas e nas dinâmicas sociais da época. Com direção de núcleo de Jorge Fernando, a novela contou ainda com Tony Ramos, Renata Sorrah, Antonio Fagundes, Claudia Raia, Aracy Balabanian e Daniel Filho no elenco.

Rainha da Sucata foi escrita por Silvio de Abreu, com colaboração de Alcides Nogueira e José Antônio de Souza. A direção foi assinada por Fábio Sabag, Mário Márcio Bandarra e Jodele Larcher. A novela é lembrada por sua linguagem ágil, críticas sociais e personagens marcantes, além de retratar com humor e ironia o contraste entre ostentação e decadência nas famílias tradicionais paulistas.