Netflix Jennifer Lawrence em Não Olhe Para Cima





Jennifer Lawrence revelou recentemente à revista The New Yorker , que hesita em falar com a imprensa durante a promoção de seus filmes. A vencedora do Oscar é figura constante nos tabloides há 15 anos e, certa vez, disse à colega e atriz Viola Davis: “Toda vez que dou uma entrevista, penso: ‘Não posso fazer isso comigo de novo’. Sinto que perco muito o controle do meu trabalho quando tenho que dar entrevistas para promover um filme”.

Quando o assunto das antigas entrevistas de Lawrence veio à tona, a atriz fez uma careta e disse: “Ah, não! Tão exagerada! Tão constrangedora”. Embora o público, inicialmente, tenha adorado Jennifer Lawrence por sua personalidade sincera e autodepreciativa, a percepção sobre ela online acabou se deteriorando com alegações de que tudo que ela dizia e fazia era falso.

20th Century Studios Jennifer Lawrence em X-Men: Fênix Negra

“Bem, é, ou era, minha personalidade genuína, mas também era um mecanismo de defesa”, disse Lawrence sobre ser tão improvisada durante as entrevistas. “E então era um mecanismo de defesa, simplesmente dizer: ‘Eu não sou assim! Eu me cago nas calças todos os dias!’… Eu assisto a essas entrevistas e acho que aquela pessoa é irritante. Eu entendo por que ver essa pessoa em todos os lugares seria irritante. A imitação que a Ariana Grande fez de mim no Saturday Night Live foi perfeita.”

20th Century Studios Jennifer Lawrence em Operação Red Sparrow





A reação pública contra Jennifer Lawrence se tornou "inabitável", disse a atriz ao The New Yorker , acrescentando: "Eu me senti — não me senti, eu fui, eu acho — rejeitada não pelos meus filmes, não pelas minhas opiniões políticas, mas por mim, pela minha personalidade."

Lawrence já havia sido aberta em entrevistas anteriores sobre a necessidade de dar uma pausa de dois anos na carreira de Hollywood, depois de fazer 16 filmes em seis anos, com uma seleção de projetos que fracassaram nas bilheterias e acabaram por inflamar a recepção negativa do público. Ela disse à Vanity Fair em 2021: "Acho que todo mundo já tinha se cansado de mim. Eu já tinha me cansado. Cheguei a um ponto em que não conseguia fazer nada direito. Se eu andasse num tapete vermelho, diziam: 'Por que ela não correu?'"

Paramount Pictures Jennifer Lawrence em Mãe!





A atriz continuou: “Eu só queria agradar as pessoas durante a maior parte da minha vida. Trabalhar me fazia sentir como se ninguém pudesse ficar bravo comigo: ‘Ok, eu disse sim, vamos fazer isso. Ninguém está bravo.’ E então, eu senti que cheguei a um ponto em que as pessoas não estavam satisfeitas apenas com a minha existência. Então isso meio que me fez parar de pensar que o trabalho ou a carreira podem trazer qualquer tipo de paz à alma.”

Em uma entrevista recente no sofá do The Graham Norton Show , Jennifer Lawrence revelou que “estava em paz” com sua decisão de permanecer fora de Hollywood. Ela acrescentou: [Hollywood] é muita coisa… acho que eu teria ficado [bem], mas também teria ficado muito chateada. Eu não sei.”