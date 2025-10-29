Reprodução/Instagram/@mirelajanis Mirela Janis fala sobre assalto que sofreu

Mirela Janis relatou um momento de grande medo que viveu na noite da última terça-feira (28), na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A influenciadora e o marido, Yugnir Ângelo, foram vítimas de um assalto enquanto estavam dentro do carro.

"Vocês não sabem o que aconteceu com a gente agora. A gente saiu de casa aqui em São Paulo, de carro, e o homem colocou uma arma na cabeça do boyzinho (como Mirela chama o marido) e levou o celular, os ouros, levou tudo. Só que isso não é o problema. O problema é o nervoso, porque eu pensei que a gente fosse morrer. Levou os anéis, levou tudo, tudo", contou ela, ainda abalada.

Mirela também fez um alerta aos seguidores sobre possíveis mensagens enviadas pelo celular do marido após o roubo. "Se alguém receber alguma mensagem no WhatsApp pelo celular do Yugnir, é por causa disso. Mas a gente está bem", afirmou.





Na legenda de uma publicação, a influenciadora escreveu:

"Acabamos de ser assaltados em São Paulo, com uma arma apontada para a cabeça. Estou em choque. Nossa vida é mais importante que tudo, Deus nos livrou", disse.

Mais tarde, mais calma, Mirela retornou às redes sociais para dar mais detalhes sobre o ocorrido. Ela contou que foi abordada em uma avenida movimentada, quando o assaltante se aproximou do carro e apontou a arma.

"Nós estávamos de carro, na Faria Lima, e a rua estava bem movimentada. Ele chegou, apontou a arma e mandou abaixar o vidro. Apontou para a cabeça do Yugnir e começou a gritar: 'Quer morrer? Passa tudo, passa tudo'. Ele começou a tirar a pulseira, passou o celular... Só que o bandido perguntava qual era a senha, e o Yugnir, com uma arma na cabeça, não conseguia lembrar. Levou até a aliança de casamento", contou.

"Eu ainda tentei acalmá-lo, chamei ele de amigo. Falei: ‘Amigo, calma, a gente vai te entregar tudo. Tenha misericórdia da nossa vida'. A gente falou a senha, eu joguei minha aliança, mas ele não conseguiu levar, graças a Deus. E ele ficava perguntando toda hora se a gente queria morrer. Na minha cabeça, eu só pensava: 'Senhor, nos cobre com o Teu sangue, não deixa que a gente morra'", relatou Mirela.