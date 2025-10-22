Reprodução/Internet Rainha da Sucata estreia em 3 de novembro no Vale a Pena Ver de Novo

"Rainha da Sucata", uma das novelas mais icônicas da teledramaturgia brasileira, escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, voltará às telas da Globo no dia 3 de novembro. Exibida originalmente no horário nobre, em 1990, a reapresentação faz parte das comemorações pelo 60º aniversário da emissora.

Ambientada em São Paulo, a trama explora o universo dos novos-ricos e da decadente elite paulista, mostrando o contraste entre o crescimento de Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, e a derrocada da socialite falida Laurinha Figueroa, vivida por Glória Menezes.

Na zona norte da capital paulista, Maria do Carmo enriquece com os negócios do pai, o vendedor de ferro-velho Onofre (Lima Duarte), e se torna uma empresária bem-sucedida.

Apesar de continuar sendo uma pessoa simples, ela sonha em fazer parte da alta sociedade paulistana. É então que volta a cruzar o caminho de Edu (Tony Ramos), um playboy que a humilhava na época do colégio e que agora vê a fortuna de sua família escorrer pelo ralo.





Maria do Carmo, então, enxerga uma oportunidade de vingança: propõe um casamento de conveniência a Edu, oferecendo ajuda financeira à família dele, o que também serviria como uma forma de se inserir na elite. Logo, ela passa a viver no casarão dos Figueroa, no Jardins, um dos bairros mais sofisticados de São Paulo. No entanto, enfrenta muitas dificuldades.

Na mansão, convive com Laurinha, madrasta de Edu, que passa a persegui-la, transformando sua vida em um inferno. A vilã, apesar de casada com Betinho (Paulo Gracindo), nutre uma paixão secreta pelo enteado. Além dos conflitos familiares, Maria também enfrenta problemas nos negócios, quando Renato Maia (Daniel Filho), administrador em quem confiava plenamente, começa a aplicar golpes em seus empreendimentos.

Dona de uma personalidade forte, Maria do Carmo percorre um árduo caminho para conquistar seu espaço na alta sociedade paulistana.

A novidade foi anunciada pela apresentadora Ana Maria Braga, no Mais Você. A trama protagonizada por Regina Duarte já tem data de estreia na Globo, irá ao ar a partir do dia 3 de novembro, substituindo a reprise da novela "A Viagem", grande sucesso de 1994.

"É impossível esquecer. Vocês vão adorar essa novela. Vale muito, muito, muito a pena ver de novo!", recomendou Ana.

