Intitulado originalmente como "Secret Story", o reality show português "Casa dos Segredos" ganhou destaque internacional por um episódio inusitado. Dois participantes protagonizavam uma discussão verbal até que um foi agredido com tapas.

O momento viralizou em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. Dylan Fonte e Vera Saramaga foram os competidores que estavam nesse embate, logo após um evento na atração de convivência.

Segundo a imprensa portuguesa, Vera teria tomado as dores de Liliana. Ao que tudo indica, Dylan teria começado a falar da família desta participante. Por isso, na tentativa de defender a aliada no confinamento, Vera começou a discutir com ele e depois o estapeou.

Dessa forma, a briga não permaneceu no campo verba l. “Você talvez tenha errado muito na vida, mas com certeza sua mãe não te deixou para trás”, declarou em um momento da discussão, pedindo para que ele encerrasse o assunto.

Logo após, Dylan teria começado a falar das filhas de Vera. “Posso dizer o que eu quiser, quando eu quiser e onde eu quiser. Ninguém vai me obrigar a nada”, respondeu ele. “Você vai olhar nos meus olhos, e é isso que eu vou fazer agora”, rebateu ela.

“Pelas minhas filhas, vocês não vão voltar a falar o nome delas, entenderam? Posso até ser expulsa, mas você e você [aponta para Dylan e Bruno, outro participante], eu pego lá fora”, acrescentou Vera.

“Isso só mostra quem você é, querida, mais uma vez. Essa foi boa, viu? Essa me caiu como mel. Agora vai para a casa. Pega carona com a Joana e vai embora”, disse Dylan, em referência a uma antiga participante que deixou a "Casa dos Segredos".