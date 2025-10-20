Reprodução/ Instagram @karolinel / SBT Karoline Lima e Virginia Fonseca

Karoline Lima, de 29 anos, virou alvo de vários comentários sobre um suposto desentendimento com Virginia Fonseca, de 26. Isso porque parte da web notou que a influenciadora deixou de seguir a ex-mulher de Zé Felipe nas redes sociais.



Não demorou para que as especulações em torno de uma possível polêmica entre elas ganhasse destaques em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. Por isso, ela decidiu se pronunciar.





“Deixa eu falar para vocês sobre isso, porque eu já vi que está saindo nas páginas. Gente, inclusive ontem e anteontem chegou um monte de recebidos da Virgínia aqui em casa, assim como ela sempre fez. Isso não é de agora, é de anos. Ela sempre mandou recebidos para minha casa, sempre me convidou para os eventos dela”, iniciou Karoline.

"A gente já se trombou em vários lugares e, todas às vezes, a gente conversa mesmo, tipo um papo superlegal. Eu gosto muito dela, e acho que ela também gosta de mim. Porque, se não fosse assim, não teria por que ela mandar coisas para mim, nem me convidar para as coisas dela”, acrescentou.

Sem discussões

Em seguida, Karoline revelou aos fãs que, embora conhecesse Virginia, recebesse produtos da influenciadora e ainda tivesse encontrado ela em algumas ocasiões, nunca tinha sido seguida pela apresentadora. Foi por este motivo que optou em deixar de segui-la, frisando que isso não foi motivado por nenhuma briga.

"Ela não tem obrigação nenhuma disso, assim como nunca teve a obrigação de me seguir. E ela nunca me seguiu, eu sempre segui ela. Por isso, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente tem uma relação boa, de admiração mútua, seguir ou não seguir não interfere. Porém, se ela não me segue… por que eu sigo ela? Entende? Isso não muda nada, é só uma linha de reciprocidade", argumentou.

“Eu estava esperando isso baixar um pouco, para não relacionarem com terceiros. Porém, infelizmente, tudo na minha vida acaba sendo relacionado com terceiros. Então, fazer o quê, né?”, finalizou Karoline no Instagram, onde ultrapassou a marca de 5,9 milhões de seguidores.