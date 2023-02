Reprodução/Instagram - 08/02/23 Humorista André Marinho anuncia volta do canal no Youtube

André Marinho está preparando a volta para o seu canal no Youtube. Na terça-feira (7), o humorista anunciou o retorno dos vídeos na plataforma.

Se destacando no cenário do humor brasileiro, o irmão de Giulia Be garantiu aos fãs que a nova temporada será ainda melhor do que a primeira.





"Estamos apenas começando e o melhor está por vir", disse ele no vídeo.

No canal, que conta com mais de 300 mil inscritos, André Marinho faz entrevistas, analisa os últimos acontecimentos do Brasil e no mundo e diverte os fãs com as suas imitações.

André Marinho tem se destacado e é considerado uma das principais revelações da imitação e do humor brasileiro atual.





