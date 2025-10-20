Reprodução/Instagram/@dedesecco Deborah Secco exibe corpão em foto

Deborah Secco deixou os fãs encantados neste domingo (19) ao compartilhar uma foto de biquíni em seu perfil nas redes sociais. Na imagem, a atriz aparece usando um modelo roxo com detalhes em bege, arrancando suspiros dos admiradores.

Na legenda da publicação, Deborah revelou sua empolgação com o look escolhido: "Apaixonada nesse modelo e cor de biquíni(SIC)", escreveu ela.

Como de costume, os seguidores não pouparam elogios. "Muito linda! Bom final de semana", comentou um fã. "Uma verdadeira obra de arte", exaltou outro. Já um terceiro afirmou: "Que mulher linda".

A publicação rapidamente ganhou destaque e reforçou o carinho do público pela atriz, que costuma compartilhar momentos descontraídos com seus seguidores.





Sequência de Bruna Surfistinha

No final de setembro, atriz confirmou já está gravando a sequência do filme "Bruna Surfistinha". Ela revelou a novidade quando postou a foto do roteiro nos Stories de seu Instagram.

"Que comecem os trabalhos", celebrou na época. "Bruna Surfistinha" é baseado no livro O Doce Veneno Do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa", de Raquel Pacheco e foi lançado em 2011.

O longa conta a história de uma adolescente de 17 anos, que foge de casa e se torna uma garota de programa. Na ocasião, Raquel adota o nome de Bruna Surfistinha e começa a trabalhar satisfazendo fantasias e desejos de homens e mulheres em troca de dinheiro. Ela chegou a relatar detalhes de suas experiências em um blog.

Seu diário virtual a inspirou a escrever o livro "O Doce Veneno do Escorpião", que vendeu mais de 300 mil cópias e deu origem ao filme assinado por Marcos Baldini.