Reprodução/TV Globo Odete Roitman ressurgiu das cinzas em Vale Tudo

A surpreendente reviravolta no último capítulo de Vale Tudo, exibido nesta sexta-feira (17), deixou telespectadores em choque: Odete Roitman, dada como morta, reapareceu viva e prestes a fugir em um jatinho particular.

A cena em que a empresária aparece sendo operada em um galpão improvisado gerou dúvidas e teorias nas redes sociais, com o público questionando como ela sobreviveu ao tiro e permaneceu desacordada por tanto tempo sem ser descoberta.

No entanto, toda essa reviravolta deixou os telespectadores confusos. Muitos foram às redes sociais questionar como Odete conseguiu sobreviver tanto tempo sangrando até receber socorro. Não ficou claro se mais alguém sabia que ela estava viva, como o delegado e a equipe de perícia lidaram com a cena do crime, ou mesmo se ela utilizou algum medicamento para permanecer desacordada por tanto tempo.

A repercussão nas redes sociais foi intensa, com opiniões diversas sobre o desfecho da personagem.

ai a mulher sendo operada em um galpão sem nem estar intubada meu deus tudo tem limitekkkkkkkkkkkkkkkk #valetudo





por que a manuela dias fez isso?

são tantos furos, tantas perguntas, tantas coisas ficaram em aberto. vou enlouquecer. prometo que nunca mais assisto NADA escrito por essa desgraça. pic.twitter.com/tyhFIpfCAD— leticia (@ltcxrbs) October 18, 2025





Nenhuma explicação de pq a polícia declarou ela morta e BOTOU NUM SACO COM ZÍPER que ela abriu com a força da mente. Um casabre cirurgico sem sentido algum. Que piada. #Valetudo







































O que aconteceu?

O mistério sobre a morte de Odete Roitman chegou ao fim nesta sexta-feira (17). O último capítulo do remake de Vale Tudo, exibido pela TV Globo, revelou que Marco Aurélio foi o responsável pelo disparo contra a vilã, interpretada por Debora Bloch.

A revelação aconteceu em uma sequência tensa, onde o personagem de Alexandre Nero entra no quarto logo após Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) tentar atirar na mãe, mas errar o alvo. Marco Aurélio, então, usa a arma da ex-esposa para disparar contra Odete, dizendo que se tratava de uma vingança por um atentado sofrido anteriormente.

Entretanto, em uma reviravolta da trama, a magnata sobrevive ao tiro. Odete liga para Freitas, que consegue marcar uma cirurgia para a retirada da bala. A novela termina com a personagem viva e deixando o Brasil em um jatinho particular, encerrando a história com um final surpreendente.

A nova adaptação de "Vale Tudo" apresentou mudanças em relação à história escrita por Gilberto Braga, Leonor Basseres e Aguinaldo Silva. Na primeira versão, exibida há mais de 30 anos, a assassina era Leila, personagem de Cássia Kis.

Recentemente, em entrevista ao "Fantástico", a autora Manuela Dias contou que foram gravados dez finais diferentes para manter o segredo sobre o verdadeiro assassino. "Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando", afirmou. Segundo ela, apenas duas pessoas sabem o desfecho: "Até esse momento, nem os atores têm certeza".