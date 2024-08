Reprodução: Instagram Caetano Veloso

O cantor Caetano Veloso completou 82 anos nesta quarta-feira (07) e foi celebrado por diversos famosos, entre eles a esposa Paula Lavigne. A amada do artista publicou um vídeo com um compilado de momentos entre ela e o astro da MPB.



"Vovô, nós te amamos muito. Parabéns!", escreveu ela na legenda da postagem. Caetano veloso é avô de Rosa e José, filhos de Moreno Veloso; e avô de Benjamim Souza Veloso, filho de Tom Veloso. Nos comentários da publicação, famosos desejaram felicitações para Veloso. "Coisa linda esse video, Paulinha. Sim, amamos muito Caetano maravilhoso", disse Maitê Proença.

Viva", comentou a apresentadora Angélica. "Que amor! Parabéns, painho! Que vídeo mais lindo!", elogiou Felipe Veloso, filho do cantor. Maria Bethânia, irmã do artista, também o desejou feliz aniversário.

"Ele é das águas profundas. Caetano, feliz aniversário, meu irmão. Saúde, vida, lindas canções, vitórias em seu caminho. Feliz de dividir o palco com você, hoje. Quando pequenos, dividimos os galhos das mangueiras do quintal de nossa casa, a música para aprender. Hoje, o mesmo prazer e confiança. O trapézio e a música. 'Paixões fevereiras'. Dia de sol pra te fazer feliz. Todo amor de sempre. Sua, MB", se emocionou ela.

Preta Gil, filha de Gilberto Gil, também tirou um tempo do dia para comemorar o aniversário de Caetano Veloso. "Hoje é dia do aniversário do meu tio amado Caetano Veloso, o aniversário dele sempre foi uma euforia para mim, pois anuncia o meu também", iniciou.

"Ao longo desses 50 anos, já tive a oportunidade de comemorarmos juntos. Meu tio, você é minha paixão, meu amor para sempre, te amo. Saúde e muito axé para você", expressou a artista.

A cantora Vanessa da Mata postou em suas redes sociais uma homenagem para Veloso. "É que ele é brasileiro. É que ele é poeta. Melodista dos melhores. Letrista também, daqueles que compõem músicas inteiras. Ele com ele e músicas maravilhosas. Ele é nosso. 'Que sorte a nossa, hein?'. Felicidades e muitos anos de vida, Leãozinho! Seu aniversário também é nosso! Te amo, Caetano Veloso", celebrou.

