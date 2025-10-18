Reprodução/Instagram/@gominho Gominho é internado após crise renal

O apresentador Gominho, de 36 anos, publicou em suas redes sociais, na última sexta-feira (17), que estava internado em um hospital devido a uma crise renal.

"Se não bastassem as pedras do caminho, tem que tirar as do rim também", brincou ele nos stories do Instagram.

O famoso ainda fez questão de mandar um recado para todos que responderam dizendo que ele deveria beber mais água para evitar pedras nos rins.





"Parem de me mandar beber água, que eu não sou palhaça. Eu bebo quatro litros de água por dia, acreditem. Essa pedra é a vida, amor. Vocês acham que a vida faz sentido? Porque, para mim, ela não faz sentido nenhum", disse o influencer.

"Eu achei que poderia ter qualquer coisa, menos uma pedra no rim, pela quantidade de água que eu bebo", reforçou.

Gominho faz agradecimento

Ao ser internado devido a uma crise renal, o apresentador contou que precisou da ajuda financeira do amigo Rodrigo Branco, após ter sua conta bancária invadida por criminosos e ainda não ter conseguido recuperar o dinheiro.

"Quero agradecer ao Rodrigo Branco, que pagou as coisas que precisavam ser pagas aqui para mim. Ainda estou sem dinheiro porque o banco não devolveu meu dinheiro", reforçou ele nos stories.

O artista teve a conta invadida no início do mês e relatou o ocorrido.

"Fui assaltado. Eles pegaram empréstimos na minha conta, levaram todo o dinheiro que eu tinha. Estou sem um real", desabafou nos stories no dia 3, explicando que os golpistas ainda transferiram valores para contas de pessoas que ele nunca viu na vida. "Mandaram para uma tal de Emily, Vitória, Tarsiane... pegaram da minha conta física e mandaram para jurídica".