Reprodução/ Instagram @felipe.ceu Felipe Selau

Conhecido nacionalmente pela interpretação de Paulo Tiago em "Malhação", na temporada exibida entre os anos de 2013 e 2014, Felipe Selau foi encontrado morto no próprio apartamento, em São Paulo, nesta terça-feira (14).

A confirmação do óbito foi dada pela própria irmã do intérprete, Priscila Back Selau, por meio das redes sociais. “Semana passada, o chefe dele me mandou mensagem no Instagram pedindo meu número. Na mesma hora, ele me ligou perguntando se eu sabia alguma coisa do Fe, porque ele já estava desde o dia anterior tentando falar e não respondia”, relembrou.





“Chamamos novamente um chaveiro e, quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído ali”, continuou Priscila, abalada com o falecimento do irmão. A perícia policial foi acionada, mas o motivo da morte não foi divulgado.

Conheça

Reprodução/ Instagram @felipe.ceu Felipe Selau morava em SP





Embora tenha se destacado principalmente na telenovela global voltada ao público infantojuvenil, Felipe Selau também ganhou reconhecimento na TV por conta do "MasterChef Brasil". O artista participou da competição culinária exibida pela Band em 2019, conseguindo chegar até à etapa final da fase de seleções.

O cinema independente foi outra área em que se dedicou. No currículo, tem o curta-metragem "Pandemonium". Com direção deele recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Paris Shorts Film Awards pelo desempenho cênico.

“Feliz e emocionado por ter meu trabalho reconhecido e ver esse projeto lindo ganhando o mundo”, declarou ele à época, em 2023, por meio das redes sociais. O projeto ainda foi premiado na Espanha, Estados Unidos, Itália e França.

Vida pessoal

Em plataformas de interação virtual, como o Instagram, ele costumava compartilhar alguns momentos particulares, como viagens, eventos, programas com amigos, entre outras situações. Ele somava 11,4 mil seguidores.

Uma mudança profissional fez parte da trajetória do ator. Recentemente, Felipe tinha feito uma pausa das atividades cênicas e se dedicava ao cargo de produtor executivo da Chilli Beans, marca de óculos.

