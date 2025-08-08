Reprodução/Instagram Ex-GloboNews, Daniela Lima vive sob ameaças de morte

A jornalista Daniela Lima, recentemente desligada da GloboNews, abriu seu coração sobre os constantes ataques e ameaças que vem sofrendo nas redes sociais. Em um vídeo, ela revelou o medo que a impede de compartilhar momentos pessoais na internet.

Que coisa mais doentia, meu Deus!

Daniela Lima diz que evita marcar amigos e familiares em postagens na internet por receber várias ameaças de morte. pic.twitter.com/p4Whx2gb1Y — Katharina Gurgel (@Kathgurgel) August 7, 2025





“A internet é realmente difícil. Eu nunca posto nada da minha vida pessoal” , confessou.

“Postei uma foto da minha mãe, com um coração, só para dizer o quanto a amo. E ainda assim vieram comentários: ‘Ah, mas não mostrou o rosto, tá com vergonha?’. Não, estou protegendo. As pessoas não têm noção da quantidade de ameaças de morte que recebem só por serem marcadas por mim. Não marco amigos, nem familiares, porque essa rede é uma ‘alegria’” , ironizou.





Fim de um ciclo na GloboNews

A saída de Daniela da GloboNews foi anunciada na última segunda-feira (4), junto com a de outros nomes como Eliane Cantanhêde e Mauro Paulino. Em nota, a emissora afirmou que as mudanças fazem parte de uma “renovação do quadro” e agradeceu a contribuição dos profissionais.

A jornalista, por sua vez, se despediu com gratidão.

“Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida e sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo!”, escreveu em suas redes sociais.

Quem é Daniela Lima?

Daniela Lima firmou-se como um dos rostos mais reconhecíveis do jornalismo político brasileiro. Ao longo de sua trajetória, acumulou passagens por algumas das redações mais influentes do país, construindo um perfil marcado pela análise crítica dos bastidores do poder e pela condução de programas voltados à cobertura política.

Seu primeiro contato profissional com a imprensa ocorreu ainda em 2003, quando iniciou um estágio na revista Veja. Três anos mais tarde, foi efetivada como repórter, dando início a uma jornada consistente na cobertura dos fatos políticos nacionais. Em 2008, passou a integrar a equipe do Correio Braziliense, onde atuou como repórter e também colunista, aprofundando ainda mais sua especialização na área.

A chegada à Folha de S.Paulo, em 2010, marcou uma nova etapa na carreira. No jornal, Daniela ganhou destaque pela apuração minuciosa e pela leitura precisa do cenário político, o que a levou, em 2017, a assumir a editoria da coluna Painel — uma das seções mais influentes do noticiário político brasileiro.

Em 2019, ela fez sua estreia na televisão ao assumir a apresentação do emblemático programa Roda Viva, na TV Cultura. Apesar de sua passagem ter sido breve, o desempenho chamou atenção do mercado. Ainda naquele ano, com o lançamento da CNN Brasil, Daniela foi convidada para comandar o CNN 360°, programa que rapidamente se tornou referência na emissora por seu tom analítico e pela audiência sólida conquistada com pautas centradas em política e economia.

Após deixar a CNN em junho de 2023, sua contratação pela GloboNews representou um movimento de peso no jornalismo nacional. Em pouco tempo, assumiu a apresentação do Conexão GloboNews, permanecendo à frente do programa até agosto de 2025, consolidando sua presença como uma das vozes mais relevantes do jornalismo político contemporâneo.