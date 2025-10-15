Reprodução/ GNT Ronnie Von no "Que História é Essa, Porchat"

Ronnie Von, de 81 anos, surpreendeu os espectadores nesta terça-feira (14), quando revelou uma situação inusitada que vivenciou ao longo da carreira na indústria fonográfica nacional: teve o órgão genital atacado por uma mulher que se dizia ser fã dele.



Durante participação no "Que História é Essa, Porchat?", exibido no GNT, ele detalhou o caso. "Era um tipo de amor absolutamente agressivo. Porque era para morder, tirar pedaços, muitas vezes tive cabelo arrancado. Elas arrancavam a roupa gente. Era uma coisa horrível", começou.





"Mas espera aí, quando você diz morder, como era? Estava andando e vinha uma pessoa e te mordia?", questionou o titular da atração, Fabio Porchat. "Sim, quando tinha uma grande concentração de pessoas nesse sentido, mordiam. E fora outras coisas", rebateu Ronnie.

Em seguida, o cantor e compositor relembrou de um episódio no qual uma fã atacou a genitália dele. "Sofri uma vez que pegaram lá [o artista aponta para o próprio órgão sexual] com fé e orgulho. Desci até o chão de tanta dor", admitiu o famoso.

A revelação fez com que os convidados e espectadores rissem. Fabio Porchat não deixou a situação passar despercebida e brincou com o musicista. "Queriam castrar você", ironizou o apresentador contratado da Rede Globo.

Não é fato isolado...

Ainda durante participação na atração, Von contou de outra situação. Segundo ele, tudo ocorreu quando tinha apenas 22 anos de idade e deixava um programa televisivo.

"Nesse dia ele teve uma amigdalite e não foi. E quando eu saí, foi uma das piores experiências da minha vida. Porque tinha a segurança da emissora, tinha a polícia, tinha o pessoal da guarda civil na porta para segurar e ninguém conseguiu", recordou.

"Quando me viram, tiraram toda a minha roupa. A minha cueca, inclusive! Fui unhado e fui parar no chão, em posição fetal, na sarjeta, chorando", finalizou ele, detalhando o ataque sofrido pela multidão de fãs que o esperava.