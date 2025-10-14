Reprodução/Instagram/@zefelipe Ana Castela e Zé Felipe

Após protagonizarem um beijo na televisão, Zé Felipe, de 27 anos, e Ana Castela, de 21, seguem firmes no relacionamento! Os cantores voltaram a aparecer juntos na última segunda-feira (13), como mostram fotos postadas pelo filho de Leonardo.

Logo depois, Zé compartilhou com seus mais de 33 milhões de seguidores um momento de "trollagem" com a amada: uma imagem em que Ana aparece segurando uma marmita. "Bom que já vem mastigado, aí é só engolir hahaha", brincou ele na legenda.

Ambos, há algum tempo, vêm postando fotos juntos, compartilhando viagens e momentos especiais. Recentemente, eles chegaram a se beijar durante a gravação do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, no SBT.





A dupla também apresentou ao vivo o feat que lançaram no início do mês, Sua Boca Mente. Em um dos momentos da apresentação, Zé Felipe demonstrou todo seu carinho por Ana ao lhe dar um selinho no palco.

Zé Felipe e Ana Castela

Depois das notícias sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela, os dois não estão mais escondendo o affair. Porém, mesmo aparecendo frequentemente nas redes sociais e tendo viajado juntos para o Pantanal, eles ainda não confirmaram oficialmente o namoro.

Na última terça-feira (7), o cantor falou sobre sua relação com a artista durante participação no PodPah.

"Se eu fosse mulher, eu seria igual à Ana. E se ela fosse homem, ia ser igual a mim. É o mesmo neurônio, a mesma viagem", contou o artista.

Ainda durante o papo, ele concordou quando disseram estar vivendo uma boa fase.

"O que dá pra perceber é que você está mais feliz, irmão", comentou Igão.

"Além de feliz, mais leve. Você tá nessa vibe, né?", frisou Mítico.

"Tô, eu tô demais. Tô bem demais", reiterou Zé Felipe.