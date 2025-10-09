Reprodução/Instagram @lucasranngel @lucasbley Lucas Bley e Lucas Rangel com Mia

Lucas Rangel, de 27 anos, e Lucas Bley, de 32 anos, deram as boas-vindas a Mia, filha primogênita deles. A bebê nasceu na segunda-feira (6), nos Estados Unidos, mas o nascimento só foi divulgado nesta quarta-feira (8), conforme informado pela assessoria de imprensa dos famosos.





O casal, inclusive, viajou para os EUA, com o intuito de acompanhar a chegada da herdeira. Na ocasião, eles vestiram toucas e demais vestimentas hospitalares para conseguir ver o parto da filha.





"No dia 06 de outubro, as 14:50, nossa princesa Mia veio ao mundo. Nunca imaginamos sentir um amor tão grande nessa vida e depois de tanto tempo ela está em nossos braços", começaram o casal nas redes sociais.

"Filha, você é o maior presente que poderíamos ter, vamos te proteger, te amar, cuidar, sonhar e construir uma linda família com você. Saiba que já é muito amada por todos ao seu redor, que Deus te abençoe hoje e sempre", acrescentaram.

Em seguida, os influenciadores ainda aproveitaram para agradecer as mensagens de apoio que receberam de internautas, familiares e amigos. "Obrigado pelas mensagens de carinho, pelas orações e todo amor enviado, mesmo a distância. Vocês são incríveis", finalizaram.

Saiba mais

Lucas Rangel e Lucas Bley estão juntos desde 2021. O noivado ocorreu em 2023. Já o casamento foi em 2024. Os dois revelaram a gestação do primeiro filho, via útero de substituição, método popularmente conhecido como barriga de aluguel, em maio deste ano.

“Agora seremos três. O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estivéssemos fortes e preparados. Filho ou Filha, estamos contando os segundos para te conhecer", disseram na ocasião.