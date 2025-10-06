Reprodução/Instagram/@sommiemaduagwu Apresentadora morre ao fugir de assalto

A apresentadora de televisão, Somtochukwu Christelle Maduagwu, conhecida como Sommie, morreu aos 29 anos ao pular do terceiro andar do prédio onde morava, em Abuja, capital da Nigéria, para tentar escapar de um assalto, na última segunda-feira (29).

Ela trabalhava como repórter, produtora e âncora da Arise News, emissora de TV da Nigéria. Conforme o canal, o condomínio onde a apresentadora morava, com 16 apartamentos, foi invadido por 15 criminosos armados por volta das 3h da madrugada.

A jornalista pulou do terceiro andar para escapar do ataque. Ela chegou a ser encontrada inconsciente pelos policiais, sendo levada para o hospital, porém, chegou sem vida por volta das 4h30.

De acordo com testemunhas, seguranças do prédio acionaram um alarme e entraram em contato com a polícia e não receberam uma resposta imediata. O caso está em investigação pelas autoridades da Nigéria.





A Arise News, onde Sommie trabalhava, lamentou a morte da profissional. Confira a nota oficial da emissora:

"É com pesar que a gerência e a equipe do ARISE News Channel anunciam o falecimento de nossa querida colega, âncora de notícias, repórter e produtora, Somtochukwu Christelle Maduagwu. Sommie faleceu tragicamente na madrugada de segunda-feira, 29 de setembro de 2025, após um incidente de assalto à mão armada em sua residência na área de Katampe, em Abuja, que está sendo investigado pela Polícia da Nigéria.

Sommie, 29, não era apenas um membro querido da família ARISE News, mas também uma voz vibrante que se envolvia e se conectava com nossos telespectadores.

Além das ondas de rádio, Sommie era uma advogada, uma colega profissional e solidária, e uma amiga de muitos.

Estendemos nossas mais profundas condolências aos pais, irmãos, familiares, amigos e entes queridos de Sommie neste momento difícil. A voz de Sommie agora se silencia, mas seu espírito, paixão e legado permanecerão como parte de nossa memória coletiva. Permanecemos em choque e pedimos uma investigação rápida, apreensão e julgamento dos culpados".