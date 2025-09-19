Instagram/@nirosouza_ Repórter surpreende ao interpretar reportagem em Libras em SC

Durante uma reportagem ao vivo sobre um feirão de empregos voltado para pessoas com deficiência (PCD), o repórter Niro Souza protagonizou um momento que uniu jornalismo e representatividade.

Ele traduziu sua própria fala para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Bom Dia Santa Catarina, da NSC TV, afiliada da TV Globo.

A iniciativa chamou a atenção dos apresentadores e, ao ser questionado no estúdio, Niro revelou a motivação pessoal: “Meu pai e minha mãe são surdos”.

A confissão emocionou Douglas Márcio e Bruna Radtke, que destacaram a importância do gesto.

“A gente nunca imagina as histórias por trás das habilidades das pessoas”, disse Bruna. “Teus pais estão muito orgulhosos, Niro”, completou Douglas.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e trouxe ainda mais luz à trajetória do jornalista, que cresceu em um ambiente bilíngue.

“Desde pequeno, aprendi o português e Libras ao mesmo tempo. Isso fez parte da minha vida e da minha forma de me comunicar”, contou.