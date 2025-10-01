Reproduçção/Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato fala sobre desafios da maternidade

Sabrina Sato estreou, na última terça-feira (30), seu novo programa no GNT, Sua Maravilhosa, o terceiro projeto no canal pago da TV Globo. A apresentadora falou sobre diversos assuntos, inclusive sobre a síndrome da impostora e os desafios da maternidade, que, segundo ela, despertaram medos profundos.

Sabrina aborda traumas enfrentados por muitas mulheres e compartilha a própria vulnerabilidade. Segundo ela, o novo programa foi essencial para remover camadas que construiu ao longo dos anos como forma de se proteger.

"Uma coisa que esse programa me proporcionou, com as histórias, foi não ter medo de me aprofundar. Muitas vezes tenho receio de mostrar minha vulnerabilidade, com meu sorriso, mascarei muitas coisas, e esse programa conseguiu tirar essas camadas que fui colocando ao longo dos anos", disse.





Sabrina ressaltou que viveu essa sensação diversas vezes e que ainda se emociona ao relembrar. O momento mais marcante, segundo ela, foi a chegada da filha Zoe. A apresentadora revelou ter temido que, após a maternidade, as oportunidades em sua carreira desaparecessem e, admite que, de fato, elas diminuíram.

"Já passei por isso. Às vezes, só de lembrar, me emociono. Quando virei mãe, achei que não daria conta, que não era capaz, que minha carreira tinha acabado, que as oportunidades iam sumir. É um momento que toca muito a vida da mulher", contou ao Gshow.

A mãe de Zoe conta que tais acontecimentos fazem com que muitas mulheres fiquem invisibilizadas na sociedade.

"Achava que eu não ia dar conta, achava que não seria capaz, que minha carreira tinha acabado. A vida faz a gente se sentir assim, o dia a dia, as humilhações cotidianas, os perrengues. Agora, se isso acontece comigo, se isso acontece com você, imagina com a maioria das mulheres… Às vezes, mulheres que se tornam invisíveis para essa sociedade, mesmo desempenhando papéis muito importantes para elas, para os filhos, para todo mundo", disse.