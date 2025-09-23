Divulgação/GNT Sabrina Sato aposta em transformação

Sabrina Sato vai exibir um novo visual em sua estreia no programa “Sua Maravilhosa”, que chega ao ar em 30 de setembro no GNT e no Globoplay.

Na atração, a apresentadora assume diferentes identidades e caracterizações para se infiltrar na rotina de mulheres comuns, sem ser reconhecida, acompanhando seus desafios de perto e ajudando a transformar suas histórias.

Entre as criações, está Rosane, a “dona do brilho”, uma empreendedora de estilo excêntrico, temperamento enérgico e bom humor, que promete conquistar o público.

Essa e outras personas revelam uma Sabrina camaleônica, que mergulha nas vidas das participantes para oferecer acolhimento, inspiração e conselhos.

A apresentadora estará acompanhada de uma equipe formada pelo influenciador Theodoro, que soma quase 6 milhões de seguidores e atua como conselheiro; Gui Paiva, parceiro de confiança de Sabri na há quase dez anos; e a atriz e preparadora de elenco Lili Fonseca.

Produzido pela Endemol Shine Brasil, com direção de Renata Shoel e roteiro de Jéssica Reis, o reality aposta em uma mistura de entretenimento, emoção e superação, destacando a versatilidade de Sabrina e sua capacidade de se reinventar a cada episódio.