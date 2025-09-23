Instagram/Reprodução/@marianarios Mariana Rios compartilha reflexão

A atriz Mariana Rios usou suas redes sociais nesta terça-feira (23) para falar sobre as mudanças que tem vivido durante a gestação de seu primeiro filho, Palo, fruto da relação com o economista João Luis Diniz D’Avila.

Aos seis meses de gravidez, ela dividiu registros do barrigão e escreveu um texto sobre aprendizados e rotina.

“Felicidade é uma sequência de momentos diários de alegria, e tantas vezes insistimos em não aproveitar por medo de perdê-los”, escreveu a atriz, que anunciou a gravidez em junho.

Entre os pontos que mais chamaram sua atenção nesta fase, Mariana citou a importância de se posicionar e respeitar seus limites.

“Tenho me cuidado muito e, ao mesmo tempo, percebido o quanto é importante dar voz e atenção ao que me tira do sério. Tenho me posicionado mais do que antes, escolhendo onde coloco minha energia e reconhecendo meus limites.”

O desgaste físico também já se tornou presente, segundo a atriz.

“Um único dia intenso de trabalho já me deixa exausta, e por isso aprendi a intercalar as entregas com o descanso ”, destacou.

Mariana explicou ainda que o silêncio passou a ser um aliado indispensável.

“Essa consciência me aproxima ainda mais da minha família, de quem quero estar perto, e também fortalece em mim a necessidade dos momentos de silêncio — que se tornaram inegociáveis.”

Ela encerrou a reflexão falando sobre a felicidade que encontrou nesse processo.

“São nesses silêncios e nesses instantes de presença que encontro a felicidade que não se perde: aquela que se constrói todos os dias, dentro de mim, e agora também no coração que cresce aqui.”