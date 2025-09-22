Reprodução Instagram @jpmantovani JP Mantovani

João Paulo Mantovani, de 46 anos, tem ganhado várias homenagens póstumas de famosos da classe artística. O marido de Li Martins, de 41, morreu na madrugada de domingo (21), após ter sofrido um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

"Meu Deus do céu! Que Deus conforte o coração e dê força para esse momento tão difícil", escreveu a apresentadora e influenciadora Tata Estaniecki.





"Meus mais sinceros sentimentos! Força para você, sua princesa [Antonella] e toda família", completou a atriz Larissa Manoela, intérprete de Estela em "Êta Mundo Melhor", atual narrativa das seis da Rede Globo.

"Um abraço apertado em toda família", declarou o jornalista Felipe Andreoli, antes contratado da Globo e agora apresentador da Record TV, em realities como o "Power Couple".

"Sinto muito, querida [Li Martins]. Que Deus conforte o seu coração e o de toda família", prosseguiu a atriz Ellen Roche. "Meus sentimentos", acrescentou Patrícia Abravanel, apresentadora do "Programa Silvio Santos" no SBT.

Participante da atual temporada do "Dança dos Famosos", Nicole Bahls também veio a público se despedir de JP. " Sem chão, meus pêsames, agradeço a Deus pelo privilégio de ter vocês como meus amigos, padrinhos, sei o quanto eram especiais um para o outro. O amor mais puro que eu pude conhecer quando estava com vocês, sempre um cuidando do outro", começou ela.

"Aqueles que amamos nunca morrem, continuam sempre vivos em nossos corações, apenas partem antes de nós. Meus pêsames, só Deus para acalmar tamanha dor no coração e a saudade", acrescentou a ex-peoa de "A Fazenda". "Te amo, amiga [Li], e estou aqui para tudo que precisar, vocês são minha família, meus eternos padrinhos", concluiu.

Velório

O funeral de Mantovani não será aberto ao público. Apenas amigos próximos e familiares participarão da cerimônia fúnebre, que não teve a data divulgada para evitar aglomerações. A decisão foi comunicada neste domingo (21), pela assessoria do artista.