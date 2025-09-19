Reprodução/GNT Eliana deixará o Saia Justa





A apresentadora Eliana deixará o comando do Saia Justa, do GNT, no fim do ano. A artista, que entrou para o elenco da TV Globo em 2024, já tem um novo desafio: comandar uma atração semanal na emissora carioca, exibida aos domingos, antes do futebol.

Eliana estreou no Grupo Globo pelo canal GNT e, logo depois, foi cotada para assumir o The Masked Singer Brasil, cuja última edição foi ao ar este ano. Agora, a veterana retornará aos domingos, justamente no horário anteriormente ocupado pelo programa musical.

Nos bastidores do Saia Justa, o nome de Cátia Fonseca chegou a ser citado como possível substituta de Eliana. No entanto, até o momento, nada foi confirmado oficialmente pela Rede Globo. Além disso, segundo informações da colunista Carla Bittencourt, não houve convite nem promessa nesse sentido para a ex-apresentadora da Band.





Vale lembrar que, ao assinar com a TV Globo, Eliana foi recebida com o projeto de futuramente substituir Ana Maria Braga no Mais Você, caso a apresentadora decidisse se aposentar. No entanto, Ana Maria continua firme e aclamada nas manhãs da emissora.

Dessa forma, Eliana retorna às suas origens e voltará a integrar a grade dominical da televisão brasileira - como fazia na Record, com o Tudo é Possível (2005-2009), e no SBT, com o Programa Eliana (2009-2024).

O iG entrou em contato com a assessoria da apresentadora Eliana e, assim que obtivermos uma resposta, a matéria será atualizada.

Xuxa, Angélica e Eliana no comando do Criança Esperança

As preparações da edição de 2025 do "Criança Esperança" já começaram. Na terça-feira (16), as três comunicadoras que apresentarão o projeto se reuniram. Tratam-se das famosas Xuxa, de 62 anos, Eliana, de 52, e Angelica, de 51.

"Criança Esperança há 40 anos transformando sonhos em futuros. Hoje foi um dia muito especial e vocês vão poder conferir tudo em breve na TV Globo", conta a legenda da a publicação feita pelas três ao longo das filmagens. As três se apresentaram no projeto em 2023, fazendo o maior sucesso.

A exibição ocorre no dia 27 de outubro. Além do trio, jornalistas, atrizes, atores, apresentadores, entre outros famosos da classe artística, são esperados para o evento beneficente em prol ao público infantil.