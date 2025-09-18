Instagram Virginia Fonseca renova bronzeado em Madrid e fãs ligam viagem a Vini Jr

Virginia Fonseca, de 26 anos, chamou atenção nesta quinta-feira (18) ao publicar registros de biquíni enquanto renovava o bronzeado em Madrid, na Espanha. A influenciadora contou que estava aproveitando o sol após a academia e disse: " Tomando um solzinho de 'buenas' ". A presença dela no país europeu despertou rumores de que estaria hospedada na mansão de Vini Jr., jogador do Real Madrid.

As especulações ganharam força depois de vídeos publicados nos Stories, onde fãs notaram semelhanças entre o espaço usado por Virginia e a academia particular do atleta. Outro detalhe reforçou as suspeitas: um tapete exibido rapidamente em um dos registros seria o mesmo que aparece no closet do jogador.

Suspeitas sobre mansão de Vini Jr.

A influenciadora também contou que dormiu no local e acordou assustada.

" Dei um cochilo de uma hora e acordei assustada porque o meu despertador foi o mais alto do planeta. Levantei no pulo e estou atrasada para a gente sair. Nossa, gente. Estou com preguiça. Por mim, não sairia, mas a galera está animada ", relatou Virginia, que aproveitou o dia ao lado da amiga Duda Freire.

A aproximação com Vini Jr. já vinha sendo comentada desde julho, quando Virginia participou da festa de 25 anos do jogador. Desde então, seguidores especulam sobre a possibilidade de um romance entre os dois, embora nada tenha sido confirmado.

Virginia está solteira desde maio, quando anunciou o fim do casamento com Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. O sertanejo, por sua vez, foi visto em clima de intimidade com a cantora Ana Castela na casa do pai.