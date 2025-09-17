Reprodução/Instagram/@michellebarros Michelle Barros tenta sobrevida na TV

Michelle Barros, dispensada da Globo e do SBT, surpreendeu ao ser anunciada em A Fazenda , reality show de celebridades da Record. A jornalista, que tentou emplacar atrações nos últimos anos, entre elas o Chega Mais , busca uma sobrevida na televisão brasileira.

A participante, no entanto, deu alguns detalhes sobre sua ida para Itapecerica da Serra e o desafio de ficar confinada por três meses, caso chegue até a grande final.





"Para muitos, entrar em um reality é risco. Para a Mi [Michelle Barros], é oportunidade. Oportunidade de se desafiar, de mostrar quem é de verdade e de viver intensamente cada capítulo da própria história", postou em sua página na rede social.

Tentativa no jornalismo

Michelle Barros vê em A Fazenda uma chance de ser notada pelo jornalismo da emissora. Porém, essa aproximação é vista com desconfiança nos bastidores do canal, principalmente devido ao fraco desempenho do Chega Mais Notícias no SBT, atração em que ela comandou e que logo saiu do ar após registrar índices pífios de audiência.

Em 3 de outubro de 2024, o telejornal apresentado alcançou apenas 1,8 ponto de média no Ibope, empatando com a TV Bandeirantes e empurrando o canal da família Abravanel para o quarto lugar. Diante desse desempenho, não houve outra saída: a atração foi retirada da grade.

Histórico ruim com Sherazade

Outro ponto de alerta para a Record foi a recente tentativa frustrada com Rachel Sheherazade, que também não emplacou no Ibope. Participante da última edição de A Fazenda , ela foi alçada a apresentadora da telinha aos domingos, mas sofreu derrotas históricas para Celso Portiolli e seu Domingo Legal .

O Domingo Record , capitaneado por Rachel, chegou a perder por quatro pontos no Ibope para o concorrente do SBT, levando a retirada da atração do ar.

Na última tentativa com Sherazade, com Acumuladores , o desempenho também foi fraco, com sucessivas derrotas para o Programa do Ratinho e A Praça é Nossa .