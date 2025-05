Reprodução: Instagram/@eliana Eliana

Eliana utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (2), para publicar fotos do momento de descanso. A apresentadora apostou em um maiô, que utilizou durante o dia na praia. "Viva à vida!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas repercutiram os registros. "Linda e solar", aclamou um usuário. "Que lugar lindo! Descansar num lugar assim é tudo de bom", enalteceu um segundo. "Simplesmente linda", afirmou um terceiro.

"Belíssima", disse um quarto. "Bonita, né? Educada e gente boa", opinou uma quinta. "Nada como estar em meio a natureza para recarregar as energias!! Sem dúvidas, não tem preço", avaliou um sexto.

Na última quarta-feira (30), a nova temporada do Saia Justa estreou com a presença de Eliana, Bela Gil, Erika Januza e Tati Machado. No programa do GNT, o quarteto discute temas do universo feminino, além de dividir com o público histórias de suas respectivas vidas.

Veja as fotos publicadas pela apresentadora: