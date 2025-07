Reprodução/Internet Globo se despede do The Masked Singer Brasil após temporada comemorativa

A Globo decidiu cancelar The Masked Singer Brasil após cinco temporadas. A emissora optou por não renovar o contrato com a Endemol Shine Brasil, que também é dona do Big Brother Brasil, e confirmou o fim do reality musical, que estava no ar desde 2021.

A decisão encerra um ciclo de quatro anos e abre espaço para novos formatos, que devem estrear em 2026. A atração vinha sendo exibida aos domingos, entre 15h30 e 17h30, desde sua segunda temporada.

informou que prepara novos projetos para ocupar a faixa dominical. O formato mais recente do reality marcou a estreia de Eliana em um programa fixo na emissora. A apresentadora, que deixou o SBT em 2024, substituiu Ivete Sangalo no comando da competição musical.

Ao todo, cinco temporadas foram produzidas. Ivete Sangalo apresentou as quatro primeiras edições do The Masked Singer Brasil. Eliana assumiu o programa na temporada final, exibida em 2025. Para 2026, a emissora já planeja uma nova atração comandada por Eliana aos fins de semana. O horário ainda não está definido, mas há tendência de que continue nas tardes de domingo.