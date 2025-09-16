Instagram/Reprodução/@mateusolanooficial Mateus Solano e Paula Braun anunciam separação

O ator Mateus Solano e a atriz Paula Braun anunciaram nesta terça-feira (16) o fim do casamento de 17 anos. O casal, que estava junto desde 2008, sempre manteve discrição em relação à vida íntima, evitando expor momentos familiares nas redes sociais

A separação foi comunicada em publicação conjunta nas redes sociais, onde os artistas ressaltaram que a relação se transforma, mas a parceria na criação dos filhos permanece.

“Já não somos mais um casal há algum tempo, mas seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos”, escreveram.

Pais de Flora, de 14 anos, e Benjamin, de 10, eles afirmaram que seguem unidos no cuidado das crianças e no apoio mútuo em projetos profissionais. No comunicado, também pediram respeito à privacidade dos filhos durante essa nova fase.

"Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos."