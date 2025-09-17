Foto: Victor Jucá/Divulgação/ Reprodução/ Instagram @ritawilson Sônia Braga lamenta morte de Robert Redford

Sônia Braga, de 75 anos, usou as redes sociais para prestar uma homenagem póstuma ao ex-namorado, Robert Redford. Galã de Hollywood na década de 1970, ele morreu na terça-feira (16), aos 89 anos.

Considerado como uma das principais figuras da indústria cinematográfica americana, ele chegou a se relacionar com a brasileira. O relacionamento foi iniciado na década de 1980, época em que gravaram o longa-metragem "Rebelião em Milagro".





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 127 mil seguidores, a intérprete publicou um texto relembrando alguns momentos ao lado do ator e cineasta.

"Fiz meu primeiro longa nos Estados Unidos a convite do Robert Redford. E, por conta do filme, ele me apresentou um dos lugares mais lindos do mundo: Novo México. Milagro era uma história belíssima, porém eu não falava inglês. Foi então que uma pessoa muito importante na minha vida, a dialect coach Carla Meyers, veio da Califórnia especialmente para me ensinar palavra por palavra. Minha querida amiga até hoje", começou.

"Ser dirigida por Redford foi uma experiência única. Ruby, minha personagem, era uma mulher fascinante. Robert, por sua vez, tinha uma beleza serena, inquieta e uma intensidade rara no olhar. Ele sempre buscava mergulhar na alma dos atores em cada cena, perseguindo o instante perfeito. Uma das sequências foi filmada na chamada “hora mágica” em cinema, que dura apenas alguns minutos na hora do por do sol. Nós a refizemos em vários dias, porque ele acreditava que a atuação não estava como deveria. Entre as filmagens, conversávamos sobre tudo: a vida, as flores, os lugares. Ele queria saber muito sobre o Brasil. Robert amava flores", acrescentou.

Segundo ela, há muitos anos os dois não se viam. "Mas, às vezes, ao caminhar por NY e fotografar minhas pequenas flores, um hobby meu, me vêm lembranças perfeitas: uma caminhada tranquila, uma flor rara, o cheiro da terra. A natureza é isso: linda, poderosa, capaz de nos aproximar", completou.

"E talvez seja exatamente nisso que devêssemos pensar no mundo conturbado de hoje: nas coisas que nos unem, muito mais do que nas que nos separam", concluiu.





Saiba mais

Reprodução/ Instagram @ritawilson Robert Redford





O ator Robert Redford faleceu nesta terça-feira (16), aos 89 anos. De acordo com o jornal The New York Times, ele morreu enquanto dormia. A família não divulgou a causa da morte e solicitou respeito à sua privacidade neste momento de luto.



Robert Redford teve uma carreira marcada por grandes sucessos no cinema, atuando em clássicos como "Butch Cassidy" (1969), "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976). Ao longo dos anos, acumulou diversos prêmios e reconhecimentos.

Entre as distinções mais importantes está o Oscar de Melhor Diretor por "Gente como a Gente" (1980). Em 2002, também recebeu um Oscar honorário por sua contribuição ao cinema. Redford foi pai de quatro filhos: Scott, Shauna, James e Amy Redford.